Польша назвала "хорошим предложением" план Украины по лицензированию агротоваров

Польша еще оценивает предложения Украины по лицензированию сельскохозяйственных товаров, но в целом положительно оценивает их.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Глава польского аграрного ведомства пообщался в среду онлайн с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. Телус сообщил, что разговор касался вопроса транспортировки и продажи зерна, а также новых процедур, которые предлагает Украина.

"Украинская сторона сказала, что если Польша скажет, что ей не нужны четыре зерновые культуры до конца года, то лицензии не будут выдаваться. Это вопрос, который должна рассмотреть наша сторона, но извне это предложение выглядит как хорошее предложение", – пояснил Телус.

Как он отметил, это означает, что "мы перекладываем бремя ответственности на нашу страну". "Мы будем принимать решение, а не украинская сторона",- подчеркнул министр сельского хозяйства.

По его мнению, сегодня важно нарабатывать долгосрочные механизмы.

"Если мы говорим, что Украина хочет вступить в Европейский Союз, и она хочет, и мы это политически принимаем, то если мы сегодня не отработаем такие механизмы, они никогда не будут хорошо функционировать. Поэтому мы, безусловно, будем над этим думать", – сказал он.

Напомним, на фоне зернового кризиса Украина предложила Европейской комиссии и Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.