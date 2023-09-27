Торгпред рассказал, при каких условиях Киев готов отозвать "зерновые иски" в ВТО

Заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, при каких условиях Киев готов отозвать инициированную в ВТО процедуру по решению зернового спора.

Об этом он сказал он в эфире национального телемарафона, его цитирует "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие государства и ЕС гарантировали нам, что подобные ограничения в будущем не произойдут, потому что они являются противоправными, неадекватными и неприемлемыми для Украины. Когда мы получим такие гарантии, мы формально объявим, что этот спор исчерпан", – сказал Качка.

Он добавил, что "этот вопрос будет рассматриваться последним", а на сегодня "важно запустить механизм согласования и верификации с партнерами".

По его словам, сегодня уже пятое государство сказало, что предложения Украины по экспорту украинской агропродукции являются вполне конструктивными.

"Сегодня состоялся разговор министров аграрной политики Роберта Телуса и Николая Сольского на эту тему. Мы видим, что позиция, например, Польши является достаточно упрямой, но нам надо как-то потихоньку разблокировать этот вопрос. Для нас является важным сдвигом то, что с польской стороной начались эти конструктивные разговоры. Это первый небольшой шаг вперед", – сказал Качка.

"Если все удастся, то через несколько недель мы выйдем на конструктивное решение. Завтра у нас будет совместная встреча с Еврокомиссией и пятью странами-членами, будем говорить о дальнейших шагах", – добавил он.

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