Кулеба: в США уже признают "чудом" успехи украинских военных на юге и востоке

В США во время визита украинского руководства не критиковали контрнаступление Украины, а, наоборот, признали что украинские военные "совершили чудо" в тех условиях, в которых приходится вести контрнаступательные действия.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Кулебу спросили, обсуждали ли во время визита Зеленского в США на встречах с президентом США Джо Байденом и другими должностными лицами темы и успешность украинского контрнаступления.

"Американские военные не на основе комментариев в соцсетях и газетах оценивают эффективность контрнаступления, а исходя из реалий поля боя", – ответил на это Дмитрий Кулеба.

По его словам, они понимают: то, чего удалось достичь украинским Силам обороны и на юге, и на востоке – "это настоящее военное чудо, если учитывать все обстоятельства – минные поля и доминирование России в небе".

"Поэтому критика скорости контрнаступления не звучала. Наоборот была очень предметная дискуссия о том, как решить проблемы, с которыми сталкиваются Силы обороны для того, чтобы воины могли еще эффективнее двигаться вперед", – отметил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что по результатам встреч приятно удивлен стратегической ориентацией Штатов на помощь Украине в построении таких Сил обороны, которые не только могут победить в войне, но и смогут предотвратить новые агрессии.

"Это настоящая стратегическая инвестиция в глобальную безопасность", – отметил министр иностранных дел.

Кулеба также призвал не удивляться неприятным для Украины заявлениям от отдельных американских политиков и прогнозирует, что с приближением выборов их будет становиться еще больше.

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