Стрельба в Роттердаме: двое погибших, ранена 14-летняя девочка

В результате стрельбы в нидерландском городе Роттердам в четверг погибли два человека, а также получил ранения 14-летний ребенок.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS, на брифинге заявила полиция.

39-летняя женщина погибла во время стрельбы в одном из жилых домов Роттердама, а ее 14-летняя дочь получила ранения.

Второй погибший – 46-летний преподаватель больницы при Университете имени Эразма Роттердамского, где также произошла стрельба.

Мотивы нападавшего – 32-летнего мужчины – пока не установлены. Но в полиции Роттердама сообщили, что он также учился в университетской больнице, а в 2021 году привлекался к ответственности за жестокое обращение с животными.

Во время задержания у нападавшего нашли пистолет в кармане, а сам он был в бронежилете, поэтому правоохранители считают, что стрельбу он планировал.

Также в полиции проверяют, как именно произошли пожары в больнице и доме: по неподтвержденным данным, 32-летний задержанный бросил коктейли Молотова.

Стрельба в Роттердаме произошла на фоне роста количества инцидентов между группировками, занимающимися наркоторговлей.

Напомним, в Швеции расследуют обстоятельства двух взрывов в жилых районах городов Хассельби и Линчепинг на фоне роста случаев насилия между преступными бандами.