Лидера немецкой ХДС критикуют за слова, что беженцы быстрее немцев попадают к стоматологу

Лидер немецкого "Христианско-демократического союза" оказался под шквалом критики после слов о том, что искателям убежища в Германии гораздо проще попасть на прием к стоматологу, чем немецким гражданам.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Заявление Мерца прозвучало в телеэфире на Welt, когда он критиковал действующую в Германии систему возможностей для искателей убежища, которая является одним из факторов, что делает ФРГ особенно привлекательной страной для людей, которые хотят начать новую жизнь в Европе.

Мерц сказал, что систему соцгарантий нужно пересмотреть, потому что действующее положение дел, когда искатели убежища имеют доступ ко "всем услугам медицинской помощи", а особенно те, кому уже отклонили заявку, очень раздражает немецких граждан.

"Они приходят к врачу и ремонтируют зубы, тогда как немецкие граждане долго не могут получить запись на прием", – сказал Фридрих Мерц.

Глава земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил, что Мерц такими заявлениями "делает дело AfD" (правопопулистской партии "Альтернатива для Германии") и усиливает продвигаемые ими нарративы, а это лишь отвлекает внимание от реальных проблем немецкой системы здравоохранения.

Возмутились также политики из правящей коалиции, Социал-демократической партии и "Зеленых".

Министр внутренних дел от социал-демократов Нэнси Фезер назвала слова Мерца "патетическим популизмом на спинах слабых", что подыгрывает AfD. Она также указала, что заявление неправдивое, потому что беженцы срочно получают помощь только в случае неотложных медицинских состояний. Управляющий директор партии во фракции в Бундестанге Катя Маст требует, чтобы Мерц публично извинился.

В собственной политсиле Мерца попытались защищать. В частности, премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюрст заявил, что лидер лишь хотел обратить внимание на значительную нагрузку, созданную прибытием большого количества искателей убежища на социальную и медицинскую систему, и те, кто знаком с ситуацией, понимает, что система перегружена.

Представитель Христианского социального союза и депутат Европарламента Манфред Вебер заметил, что Мерц "говорит о том, о чем говорят обычные люди на улицах".

Ранее Мерцу пришлось извиняться за слова о том, что некоторые украинцы в Германии "занимаются социальным туризмом".

Также ХДС недавно критиковали за то, что в земле Тюрингия партия объединилась для голосования с "Альтернативой для Германии" (АдГ).