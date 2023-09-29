Лідера німецького ХДС критикують за слова, що біженці швидше за німців потрапляють до стоматолога

Лідер німецького "Християнсько-демократичного союзу" опинився під шквалом критики після слів про те, що шукачам притулку у Німеччині набагато простіше потрапити на прийом до стоматолога, аніж німецьким громадянам.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Заява Мерца пролунала у телеефірі на Welt, коли він критикував німецьку систему можливостей для шукачів притулку, яка є одним з факторів, що робить ФРН особливо привабливою країною для людей, які хочуть почати нове життя у Європі.

Мерц сказав, що систему соцгарантій потрібно переглянути, тому що теперішній стан справ, коли шукачі притулку мають доступ до "усіх послуг медичної допомоги", а особливо ті, кому вже відхилили заявку, дуже дратує німецьких громадян.

"Вони приходять до лікаря і ремонтують зуби, тоді як німецькі громадяни довго не можуть отримати запис на прийом", – сказав Фрідріх Мерц.

Очільник землі Тюрингія Бодо Рамелов заявив, що Мерц такими заявами "робить справу "АдН" (правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини") і підсилює наративи, які вони просувають, а це лише відволікає увагу від реальних проблем німецької системи охорони здоров’я.

Обурилися також політики з правлячої коаліції, Соціал-демократичної партії та "Зелених".

Міністерка внутрішніх справ від соціал-демократів Ненсі Фезер назвала слова Мерца "патетичним популізмом на спинах найслабших", що підігрує "АдН.

Вона також вказала, що заява неправдива, тому що біженці терміново отримують допомогу лише у разі невідкладних медичних станів. Керуючий директор партії у фракції в Бундестангу Катя Маст вимагає, щоб Мерц публічно вибачився.

У власній політсилі Мерца спробували захищати. Зокрема, прем’єр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрик Вюрст заявив, що лідер лише хотів звернути увагу на значне навантаження, створене прибуттям великої кількості шукачів притулку на соціальну й медичну систему, і ті, хто знайомий із ситуацією, розуміє, що система перевантажена.

Представник Християнського соціального союзу і депутат Європарламенту Манфред Вебер зауважив, що Мерц "говорить про те, про що говорять звичайні люди на вулицях".

Раніше Мерцу довелося вибачатися за слова про те, що деякі українці у Німеччині "займаються соціальним туризмом".

Також ХДС нещодавно критикували за те, що у землі Тюрингія партія об'єдналася для голосування з "Альтернативою для Німеччини".