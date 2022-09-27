Глава немецкой оппозиции извинился за обвинения украинцев в "социальном туризме"

Фридрих Мерц, председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз", извинился за свои комментарии о "социальном туризме" украинских беженцев.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Есть много критики моих вчерашних комментариев о беженцах из Украины. Я сожалею об употреблении фразы "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях", - написал Мерц.

Он пояснил, что говорил исключительно об отсутствии регистрации беженцев.

"Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала нелегкая судьба. Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то приношу официальные извинения", - заявил Мерц.

Ранее Фридрих Мерц в эфире Bild TV обвинил украинских беженцев в "социальном туризме".

"Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", - сказал Мерц.

Его заявление вызвало волну критики прежде всего в самой Германии. Некоторые оценили комментарии Мерца как признак эрозии немецкой солидарности с Украиной.

"Что за чертовщина?! Откуда взялась эта чушь о якобы "социальном туризме" украинских военных беженцев? Вы имеете право в любое время посетить свою Родину. Откуда берется этот дешевый популизм?" - прокомментировал заявления лидера немецкой оппозиции бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.