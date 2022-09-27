Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава немецкой оппозиции извинился за обвинения украинцев в "социальном туризме"

Вторник, 27 сентября 2022, 12:01

Фридрих Мерц, председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз", извинился за свои комментарии о "социальном туризме" украинских беженцев.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Есть много критики моих вчерашних комментариев о беженцах из Украины. Я сожалею об употреблении фразы "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях", - написал Мерц.

Он пояснил, что говорил исключительно об отсутствии регистрации беженцев.

"Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала нелегкая судьба. Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то приношу официальные извинения", - заявил Мерц.

Ранее Фридрих Мерц в эфире Bild TV обвинил украинских беженцев в "социальном туризме".

"Мы сейчас наблюдаем социальный туризм со стороны этих беженцев: в Германию, обратно в Украину, в Германию, обратно в Украину", - сказал Мерц.

Его заявление вызвало волну критики прежде всего в самой Германии. Некоторые оценили комментарии Мерца как признак эрозии немецкой солидарности с Украиной.

"Что за чертовщина?! Откуда взялась эта чушь о якобы "социальном туризме" украинских военных беженцев? Вы имеете право в любое время посетить свою Родину. Откуда берется этот дешевый популизм?" - прокомментировал заявления лидера немецкой оппозиции бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ

Статьи

Кризис довел до импичмента: как Черногория выбирает между путем на Запад и "русским миром"

Новые черногорские реалии: президент, который пытается распустить парламент, и парламентское большинство, которое инициирует импичмент президенту... (укр.)
27 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Усиливая давление: как заставить ведущие мировые банки отказаться от сотрудничества с РФ

Санкции и эмбарго против российского ископаемого топлива нужны как для победы над режимом Путина, так и для спасения всего мира от климатического кризиса.
27 сентября 2022 — Cветлана Романко, Razom We Stand

"Хорошие фашисты" и угроза для Европы: что ждать Украине от нового правительства Италии

Італійська гримуча суміш ще не означає катастрофічних змін у політиці Італії щодо України та Росії. А за вдалого перебігу подій можна зберегти основні здобутки.
26 сентября 2022 — Виктория Вдовиченко, Сергей Сидоренко