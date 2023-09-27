Президент Латвии хочет ужесточить наказание за преступления против государства

В среду, 27 сентября, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс направил в Сейм законодательную инициативу, которая предусматривает внесение изменений в раздел закона о преступлениях против государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Это первая законодательная инициатива Ринкевичса на посту президента.

"Сегодня я направил в Сейм свою первую законодательную инициативу, которая призывает к ужесточению наказания за преступления против национальной безопасности", – заявил он в Twitter (X).

В письме к президиуму Сейма президент выражает убеждение, что каждая демократическая страна обязана действовать так, чтобы гарантировать стабильность и эффективность своей демократической системы.

Президент указывает, что хотя в 2016 году в раздел Х Уголовного закона "Преступления против государства" были внесены существенные изменения, международная ситуация в сфере безопасности значительно ухудшилась с момента вступления в силу упомянутых поправок, и Латвия уже несколько лет испытывает особую угрозу.

Например, с 2021 года Беларусь осуществляет гибридную атаку на границе между Латвией и Беларусью. С другой стороны, 24 февраля 2022 года сосед Латвии – Россия – начала неприкрытое полномасштабное военное вторжение в Украину. Длительная война России в Украине имеет прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии

По мнению президента, норма, содержащаяся в уголовном законе, должна быть адекватной существующей угрозе, она не должна быть непропорционально слабой по сравнению с потенциальным вредом интересам государства и общества, или непропорционально ограничительной по сравнению с постоянно новыми проявлениями вредной деятельности отдельных лиц.

Как следует из законопроекта, президент предлагает сделать более строгими наказания, предусмотренные статьями закона: "За призывы, направленные против Латвийской Республики" (речь идет о призывах, направленных против независимости, суверенитета государства и т.д.), "Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики" и "Шпионаж".

В частности, Ринкевичс предлагает дополнить 85-ю статью "Шпионаж" закона нормой, что организация или руководство незаконным сбором или передачей закрытой информации или государственной тайны иностранному государству или иностранной организации непосредственно или через посредника будет наказываться пожизненным заключением или тюремным сроком от 10 до 20 лет с конфискацией или без конфискации имущества и пробационным надзором на срок до трех лет.

"Считаю, что установление более строгих наказаний в Уголовном законе за преступления против государства станет безусловным посланием законодателя как тем, кто применяет Уголовный закон, так и обществу Латвии и других государств, что Латвия не допустит угроз своей безопасности", – говорится в письме президента.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа инициировал поправки по ужесточению наказания за преступления против государства. Изменения приняли в первом чтении.