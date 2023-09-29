Лидер испанских консерваторов допустил свое поражение в попытках сформировать правительство

Лидер консервативной оппозиции Испании Альберто Нуньес Фейхоо заявил законодателям, что в пятницу он может проиграть голосование в своей попытке стать премьер-министром, что расчистит путь на должность для действующего премьер-министра Педро Санчеса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Сегодня я не смогу дать вам правительство, но я дал вам уверенность и надежду", – сказал Фейхоо в нижней палате парламента перед своей второй попыткой избрания, для которой ему нужна лишь простое большинство голосов, после того, как он проиграл первое голосование в среду.

Санчес, социалист, который руководит страной в коалиции с леворадикальной партией Podemos с 2020 года, заявил, что начнет свою собственную процедуру инвеституры, чтобы сформировать новое прогрессивное правительство.

Для этого ему нужно будет заручиться поддержкой нескольких каталонских и баскских партий, некоторые из которых выступают за независимость своих регионов от Мадрида.

В августе Фейхоо заявлял, что он близок к тому, чтобы стать премьер-министром, но не желает платить политическую цену за амнистию, которой требуют каталонские сепаратисты в обмен на свою поддержку.

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