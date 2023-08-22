Король Испании номинировал лидера правых на формирование правительства

Испанский король Фелипе VI номинировал лидера Народной партии Альберто Нуньесу Фейхоо кандидатом на должность главы будущего правительства.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

О своем решении Фелипе VI сообщил спикеру Конгресса депутатов Испании Франсине Арменгол по завершении двух дней консультаций с лидерами парламентских партий. Арменгол теперь должна назначить дату дебатов по формированию нового правительства.

Перед тем Фейхоо предположил, что он предпочел бы более позднее парламентское обсуждение, чтобы иметь время предварительно поговорить со всеми парламентскими группами, а они еще даже не сформированы.

В то же время, как пишет El Pais, усилия лидера Народной партии пока обречены на провал, потому что четыре правые силы в Конгрессе имеют лишь 172 голоса "за" и 178 голосов "против" от семи левых партий, включая две каталонские.

Шансы снова избраться премьером не оставляет Педро Санчес, лидер Испанской социалистической рабочей партии и нынешний исполняющий обязанности главы правительства. Он уже заявил, что его партия "в состоянии собрать необходимую парламентскую поддержку" для продолжения работы левого правительства.

Ситуацию могут решить каталонские партии, выступающие за большую автономию региона и проведение еще одного референдума о независимости. Именно их голоса на прошлой неделе помогли избрать кандидата от социалистов Арменгол на должность спикера Конгресса депутатов.

Но в то же время каталонские политсилы заявили, что то голосование касалось только одной должности и не означает поддержки еще одного премьерства Санчеса.

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