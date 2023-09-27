Лидер испанских консерваторов провалил первую попытку возглавить правительство
Лидер испанских консерваторов, глава Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо провалил первую попытку возглавить правительство Испании.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.
В среду, как и прогнозировали, ему не хватило для формирования правительства всего четырех голосов до большинства в 176 голосов.
Фейхоо будет иметь еще один шанс в пятницу, когда ему нужно будет получить от депутатов больше голосов "за", чем "против" в 350-местном парламенте.
Народная партия Фейхоо (137 мест) при поддержке ультраправой Vox (33 места) и региональных партий "Союз народа Наварры" (1 место) и "Канарская коалиция" (1 место) получила голоса 172 депутатов, 178 выступили против.
Если Фейхоо не сможет получить одобрение со второй попытки, действующий премьер-министр Педро Санчес получит шанс сохранить должность.
Лидер левоцентристских социалистов должен будет заручиться достаточной поддержкой законодателей из группы конкурирующих левых, регионалистских и сепаратистских партий из Каталонии и Страны Басков.
Парламент обсуждал кандидатуру Фейхоо на пост премьер-министра в течение нескольких часов во вторник и в среду утром перед голосованием.
Однако в дебатах доминировало то, что Санчес рассматривает возможность принять требования каталонских сепаратистских партий о том, чтобы Испания амнистировала сотни, а возможно, и тысячи людей, участвовавших в неудачной попытке отделения Каталонии в 2017 году.
Санчес, который помиловал нескольких высокопоставленных каталонских сепаратистов, промолчал о возможности амнистии и лишь сказал, что хочет продолжить "нормализацию" отношений с северо-восточным регионом.
В августе Фейхоо заявлял, что он близок к тому, чтобы стать премьер-министром, но не желает платить политическую цену за амнистию, которой требуют каталонские сепаратисты в обмен на свою поддержку.
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