Лідер іспанських консерваторів допустив свою поразку у спробах сформувати уряд

Лідер консервативної опозиції Іспанії Альберто Нуньєс Фейхоо заявив законодавцям, що в п'ятницю він може програти голосування у своїй спробі стати прем'єр-міністром, що розчистить шлях на посаду для чинного прем'єра Педро Санчеса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Сьогодні я не зможу дати вам уряд, але я дав вам впевненість і надію", – сказав Фейхоо в нижній палаті парламенту перед своєю другою спробою обрання, для якої йому потрібна лише проста більшість голосів, після того, як він програв перше голосування в середу.

Санчес, соціаліст, який керує країною в коаліції з ліворадикальною партією Podemos з 2020 року, заявив, що розпочне свою власну процедуру інвеститури, щоб сформувати новий прогресивний уряд.

Для цього йому потрібно буде заручитися підтримкою кількох каталонських і баскських партій, деякі з яких виступають за незалежність своїх регіонів від Мадрида.

У серпні Фейхоо заявляв, що він близький до того, щоб стати прем'єр-міністром, але не бажає платити політичну ціну за амністію, якої вимагають каталонські сепаратисти в обмін на свою підтримку.

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