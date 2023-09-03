В Польше возросло количество жертв от "болезни легионеров"

В Подкарпатском воеводстве Польши количество умерших в результате легионеллеза возросло до 19 человек, подтвердились два новых случая заражения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polsat News со ссылкой на данные санитарно-эпидемиологической службы.

У всех умерших были сопутствующие заболевания.

Двух новых зараженных госпитализировали в прошлый четверг. Всего уже подтверждено 160 случаев инфицирования.

Наибольшее количество больных зафиксировали в Жешуве – 107.

Легионеллез или "болезнь легионеров" – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.

О вспышке легионеллеза в Жешуве стало известно на прошлой неделе. Тогда зафиксировали более 100 случаев инфицирования.

28 августа в четырех из девяти проб воды, взятых из водопровода Жешува, обнаружили бактерии легионеллы – возбудителя легионеллеза. Причем в двух из них концентрация бактерий была очень высокой.

Польские спецслужбы пока не видят оснований считать вражеской диверсией вспышку "болезни легионеров" в Жешуве.