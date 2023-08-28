В Польше уже 11 человек погибли от легионеллеза, было подтверждено инфицирование 144 пациентов.

Такие данные обнародовала Государственная санитарная инспекция, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat.

Десять умерших – жители Жешува, еще один – из Жешувского района. Возраст жертв легионеллеза колеблется от 64 до 95 лет, у всех них были сопутствующие заболевания.

Всего было подтверждено инфицирование 144 пациентов. Наибольшее количество больных в Жешуве – 96 человек и в Жешувском районе – 32 человека.

Кроме того, государственный региональный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Адам Сидор заявил, что в четырех из девяти проб воды, взятых из водопровода Жешува, обнаружены бактерии легионеллы – возбудителя легионеллеза. Причем в двух из них концентрация бактерий была очень высокой.

Всего было отобрано на анализ 105 проб воды из городского водопровода. Восемь образцов было отобрано из соседних районов.

По данным Onet, легионелла также была обнаружена в Люблинском воеводстве. Инфицированный мужчина ранее был в Подкарпатском воеводстве.

"Болезнь легионеров" – это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг, а не через питьевую воду. Обычно инфицирование происходит через системы кондиционирования или краны и душевые кабины. Болезнь не может передаваться от человека к человеку.

О вспышке легионеллеза в Жешуве стало известно на прошлой неделе. Тогда зафиксировали более 100 случаев инфицирования.