Польские спецслужбы пока не считают диверсиями последние инциденты в стране - СМИ

Польские спецслужбы пока не видят оснований считать враждебными диверсиями вспышку "болезни легионеров" в Жешуве и вмешательство "стоп-сигналами" в работу железной дороги.

Об этом со ссылкой на анонимных собеседников сообщает RMF FM, пишет "Европейская правда".

Агенты Службы внутренней безопасности ABW, которые расследуют вспышку "болезни легионеров" в Жешуве, еще работают над вопросом. Пока проведенные исследования не дают оснований предполагать, что это стало следствием чьих-то умышленных действий.

Что касается вмешательства в работу железной дороги, то правоохранители не видят признаков того, что отдельные инциденты на территории страны как-то связаны. Впрочем, еще выясняют, технически возможно ли отправлять "стоп-сигналы", находясь в совершенно другой части страны.

Также следователи допрашивают задержанных в Белостоке мужчин с радиооборудованием, один из которых сам оказался правоохранителем.

Напомним, количество подтвержденных смертей в результате вспышки "болезни легионеров" в Жешуве возросло до 11, всего подтверждено 144 случая заражения.

В настоящее время проверили только девять из более чем сотни отобранных проб воды.

Один из последних опросов свидетельствует, что большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с Россией и Беларусью.