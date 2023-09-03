Еврокомиссар призвал к срочному и глубокому сокращению выбросов

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил о необходимости срочно и глубоко сократить вредные выбросы в течение этого десятилетия.

Об этом он сказал в интервью DPA, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, по мнению еврокомиссара, все должны взять на себя обязательства сократить выбросы до 2025 года.

Риск недостижения цели Парижского климатического соглашения от 2015 года по ограничению роста температуры до +1,5 °C, если это возможно, является очень высоким, сказал Синкявичюс.

"Мы должны удержать 1,5 градуса, потому что это основная надежда, которая у нас есть", – отметил он.

Еврокомиссар призвал международное сообщество не терять из виду климатические цели, которые уже были установлены.

Ранее сообщалось, что после отставки вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса другой вице-председатель Марош Шевчович будет отвечать за внедрение "Зеленого курса" ЕС – масштабной программы климатической политики, призванной к 2050 году свести к нулю выбросы углерода государств-членов – до назначения нового еврокомиссара от Нидерландов.

Напомним, в июне правительство Германии приняло первую стратегию по национальной безопасности, в которой также говорится о борьбе с климатическим изменением.