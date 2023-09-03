Єврокомісар закликав до термінового і глибокого скорочення викидів

Єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив про необхідність терміново і глибоко скоротити шкідливі викиди протягом цього десятиліття.

Про це він сказав в інтерв’ю DPA, повідомляє "Європейська правда".

Крім того, на думку єврокомісара, всі мають взяти на себе зобов'язання скоротити викиди до 2025 року.

Ризик недосягнення мети Паризької кліматичної угоди від 2015 року щодо обмеження зростання температури до +1,5 °C, якщо це можливо, є дуже високим, сказав Сінкявічюс.

"Ми повинні утримати 1,5 градуси, тому що це основна надія, яка у нас є", – зазначив він.

Єврокомісар закликав міжнародну спільноту не втрачати з поля зору кліматичні цілі, які вже були встановлені.

Раніше повідомлялося, що після відставки віцепрезидента Єврокомісії Франса Тіммерманса інший віцеголова Марош Шевчович відповідатиме за впровадження "Зеленого курсу" ЄС – масштабної програми кліматичної політики, покликаної до 2050 року звести до нуля викиди вуглецю держав-членів – до призначення нового єврокомісара від Нідерландів.

Нагадаємо, у червні уряд Німеччини ухвалив першу стратегію з національної безпеки, у якій також ідеться про боротьбу з кліматичною зміною.