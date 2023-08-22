В ЕК нашли временную замену вице-председателю, который будет участвовать в выборах в Нидерландах

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен возложила обязанности своего заместителя Франса Тиммерманса, который уходит в отставку для участия в парламентских выборах в Нидерландах, на другого вице-главу Мароша Шефчовича.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Шевчович будет отвечать за внедрение "Зеленого курса" ЕС – масштабной программы климатической политики, призванной к 2050 году свести к нулю выбросы углерода государств-членов – до назначения нового еврокомиссара от Нидерландов.

Председатель Еврокомиссии уведомила о ситуации президента Европарламента и испанское председательство в Совете ЕС "с целью содействия беспрепятственному продолжению всех текущих процессов".

Фон дер Ляйен также направила официальное письмо премьер-министру Нидерландов Марку Рютте с просьбой предложить нового кандидата на должность еврокомиссара с нидерландским гражданством.

Во вторник блок двух "лево-зеленых" партий Нидерландов подавляющим большинством голосов избрал своим лидером на грядущих парламентских выборах Франса Тиммерманса, после чего тот сообщил о сложении полномочий вице-президента Еврокомиссии.

Последние четыре правящие коалиции в Нидерландах возглавляла Народная партия за свободу и демократию консервативного лидера Марка Рютте. Но он и его последняя четырехпартийная коалиция ушли в отставку в июле после того, как не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Рютте, который дольше всех находился на посту премьер-министра Нидерландов, объявил, что что уйдет из политики, как только после выборов будет сформирована новая коалиция.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину