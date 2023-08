Макрон принял Кулебу во Франции: говорили о поддержке и "формуле мира"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита во Францию 30 августа провел встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом Кулеба рассказал в своем аккаунте в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что Макрон принял его после контактов главы французского государства с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "формулы мира" и наш экспорт зерна в страны Африки и за ее пределами. Я поблагодарил его за подтверждение постоянной поддержки Франции", – отметил глава МИД.

I was honored to be received by @EmmanuelMacron following his contacts with @ZelenskyyUa. Discussed further military support, expanding the Peace Formula coalition and our grain exports to countries in Africa and beyond. I thanked him for reaffirming France’s continued support. pic.twitter.com/Xat5DE2VCg