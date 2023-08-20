Опрос: почти две трети немцев хотят сменить правительство

Почти две трети граждан Германии заявили, что хотели бы видеть во главе страны новое правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос института исследования общественного мнения INSA для воскресного выпуска газеты Bild.

Согласно опросу, 64% респондентов ответили, что смена правительства пошла бы Германии на пользу. Менее четверти (22%) хотели бы сохранить нынешнее коалиционное правительство, состоящее из Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, партии "зеленых" и Свободных демократов (СвДП).

Исследование показывает, что удовлетворенность Шольцем и СДПГ снижается: 70% респондентов сейчас недовольны его работой, что на 10 процентных пунктов больше, чем четыре недели назад.

Опрос показывает, что СДПГ имеет 18% поддержки, что на два пункта меньше, чем на прошлой неделе. Теперь партия на три пункта отстает от праворадикальной АдГ, которая сохраняет 21%.

Лидером опросов является консервативный блок ХДС/ХСС с 27%. Партии "Зеленых" с 14% и СвДП с 8% получили незначительный прирост в один пункт каждая. Результат леворадикальной партии Die Linke остался неизменным – 5%.

Накануне сообщалось, что только 27% граждан Германии до сих пор считают, что государство способно выполнять свои обязанности, что стало самым низким зафиксированным показателем доверия к государственным учреждениям.

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.

Ранее опрос института исследования общественного мнения INSA, проведенный по заказу Bild, показал, что каждый третий избиратель Германии хотя бы раз думал голосовать за ультраправых.