Папа Римский: Некоторые страны играют в игры с Украиной относительно предоставления оружия

Папа Римский Франциск, говоря о войне РФ против Украины, назвал украинский народ "народом мучеником", а также рассказал об "играх" в вопросе оружия.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в самолете, возвращаясь из Марселя, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Украинский народ – это народ-мученик, который имеет историю, переполненную мученичеством, историю, которая вызывает боль. Это не впервые он страдает: во времена Сталина он много-много выстрадал ... Но мы не должны играть в игры с мученичеством этого народа, мы должны помочь ему решить эти дела в самый реальный возможный способ", – отметил понтифик.

В то же время он указал, что есть страны, которые сначала обещают оружие Украине, а потом отступают от своих намерений.

"Сейчас я увидел, что какая-то страна делает шаг назад, не дает оружие, и начинает процесс, где наверняка мучеником будет украинский народ. И это плохо", – добавил Франциск.

Напомним, конце августа Франциск сказал в видеообращении к молодым католикам в Санкт-Петербурге в августе, что "вы – дети великой России, великих святых, царей, Петра Великого, Екатерины II, русского народа великой культуры и великой человечности".

На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

После этого пресс-служба Святого Престола пыталась оправдать слова понтифика, отметив, что тот призвал "не превозносить империалистическую логику".

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды".