В Северной Европе массово бойкотируют производителя сладостей, объявленного в Украине спонсором войны

Организации в странах Северной Европы постепенно присоединяются к бойкоту известного производителя сладостей, американской группы компаний Mondelez, которую Украина объявила спонсором войны из-за отказа прекратить работу в РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

К бойкоту продукции Mondelez присоединились, среди прочего, авиакомпании SAS и Norwegian, ряд гостиничных сетей, Норвежская футбольная федерация, а также Силы обороны Швеции, которые попросили заменить продукцию группы другими брендами.

"Мы делаем это, чтобы быть в соответствии с нашими другими действиями в отношении Украины", – заявила AFP пресс-секретарь шведских вооруженных сил Гуна Грауфельдс.

Кроме того, в среду группа норвежских предпринимателей, включая розничные торговые сети, обратились к правительству с просьбой разъяснить, должны ли они изымать продукцию Mondelez.

Госсекретарь Министерства торговли и промышленности Норвегии Халвард Ингебригтсен заявил, что это решать должны сами компании, а последнее слово будут иметь собственно потребители.

Компания Mondelez владеет, среди прочих, брендами Freia, Toblerone и Daim. У нее есть три завода в России, и Украина обвиняет компанию в том, что, платя налоги в бюджет РФ, она делает свой вклад в обеспечение армии агрессора.

Ранее известная как Kraft Foods, группа Mondelez имеет дочерние компании Freia в Норвегии и Marabou в Швеции. Mondelez настаивает на том, что ведет лишь "ограниченную деятельность" в России и "придерживается всех политических решений и санкций".