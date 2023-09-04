Премьер Эстонии давала объяснения в парламенте из-за "российского бизнеса" мужа

Премьер Эстонии Кая Каллас приходила на заседание антикоррупционного комитета парламента страны – Рийгикогу – в связи со скандалом вокруг "российского бизнеса" мужа.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Общение Каллас с членами комитета, который возглавляет Март Хельме – представитель EKRE, ключевых политических оппонентов Каи Каллас, – проходило эмоционально.

Хельме и Прийт Сибул из партии "Отечество" расспрашивали Каллас о деталях объяснений, предоставленных ее мужем Арво Халликом относительно займа, который он получил от нее.

Каллас сказала, что детали об использовании средств, которые она предоставила фирме своего мужа Novaria Consult, стоит смотреть в отчетности фирмы.

Премьер не стала отвечать на вопрос о времени предоставления займа, "чтобы быть уверенной, что потом снова не скажут, что она солгала".

Она также заверила, что уплатила налоги с процентов, которые получила за возвращенный заем, и что еще не получила обратно 22 тысячи евро, которые одолжила фирме в 2023 году.

Март Хельме также упрекал Каи Каллас, что ее доход за последние пять лет был меньше, чем заем в размере 350 тысяч евро, который она предоставила. Премьер в ответ на это напомнила, что до прихода в политику работала адвокатом и тогда ее доход был в девять раз больше.

Каллас снова повторила свои аргументы о том, что бизнес мужа нельзя называть "российским".

"Они прекратили деятельность в России через месяц после начала войны, а дальше помогали мажоритарному акционеру. Можно ли это считать российским бизнесом? Если у тебя нет российских клиентов, ты не оставляешь там ни одного евро, рубля, доллара, ничего там не покупаешь и не продаешь, то по какой формуле это российский бизнес?" – спросила Каллас.

Она также повторила, что узнала обо всем уже после того, как на тему обратили внимание СМИ.

От членов комитета звучали предложения для нее еще раз подать декларацию по займу Novaria Consult, а также поделиться с членами комитета декларацией о доходах за 2010 год.

Однопартиец Каллас, член "Партии реформ" Валдо Рандпере раскритиковал то, как действует комиссия в расследовании скандала. И он, и Каллас подняли вопрос о том, как зарабатывает деньги Март Хельме, о времени его работы послом в России и его загородный дом в Сууре-Ляхтру.

Напомним, соцопросы показали, что скандал пока не ударил по рейтингам "Партии реформ", однако большинство граждан считают, что сама Каллас должна уйти с должности.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.