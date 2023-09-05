Макрон защищает запрет в школах мусульманских платьев

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает дискриминацией решение о запрете во французских школах мусульманских платьев под названием абая, потому что школа должна быть светской в интересах всех граждан.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит BFMTV.

Макрон, защищая решение правительства, заявил, что школа – "не место для религиозных символов".

"Школа – бесплатное светское учреждение и обязательное для посещения", – добавил президент.

Он добавил, что не видит стигматизации и дискриминации в таком подходе.

"Кто занимается стигматизацией – так это те, кто выступает за ношение такой одежды", – заявил президент.

По мнению Макрона, вопрос нельзя было игнорировать, потому что если бы не было четкого решения на национальном уровне – бремя ответственности и давления со стороны родителей легло бы на администрации школы.

"Нужно их защищать, потому что если этого не делать – дойдет до того, что вызовы принципа светскости начнут укореняться и закон не будет соблюдаться... Нельзя жить так, будто у нас не произошло террористического нападения на Самюэля Пати", – заявил Макрон.

Напомним, речь идет о показательном убийстве в октябре 2020 года учителя истории, который на уроках показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист оказался 18-летним чеченцем, выходцем из Москвы, который на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам он не был студентом колледжа.

Почтить память убитого учителя вышли тысячи людей по всей стране. Самюэля Пати посмертно наградили Орденом почетного легиона – высшей государственной наградой Франции.

После того Франция одобрила дополнительные изменения в законодательство, чтобы усилить принцип светскости в образовании и публичной сфере.