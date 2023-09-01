Болгария с начала года не пустила более 100 тысяч нелегальных мигрантов
С начала года болгарские пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения границы со стороны Турции более 100 тысяч раз.
Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал БНР, заявил в пятницу на парламентских слушаниях министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов.
Стоянов заявил, что на болгарско-турецкой границе ощущается "беспрецедентное давление", а ситуация из-за наплыва мигрантов "очень сложная".
"В качестве примера, могу вам сказать – только за последние сутки количество попыток незаконного пересечения болгарско-турецкой границы составляет около 1080", – сказал министр.
Глава болгарского МВД похвалил болгарские пограничные службы за то, что они останавливают нелегальных мигрантов, и добавил, что в будущем назначат дополнительных пограничных офицеров для предотвращения пересечения границы.
Болгария расположена на главном маршруте нелегальной миграции с Ближнего Востока и Афганистана в Европу.
Хотя она установила забор с колючей проволокой вдоль своей 259-километровой границы с Турцией, с помощью местных торговцев людьми многим мигрантам все же удается попасть в страну.
Именно риск нелегальной миграции является одной из причин, почему отдельные страны ЕС блокируют присоединение Болгарии к Шенгенской зоне.
В марте Европейская комиссия начала пилотный проект с Болгарией по предотвращению нелегального прибытия людей, усилению управления границами и миграцией.