Ла-Манш пересекло наибольшее в 2023 году количество мигрантов

Количество мигрантов, прибывших в Великобританию через пролив Ла-Манш в субботу, 2 сентября, стало наибольшим за все время наблюдений этого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC со ссылкой на данные британского правительства.

По данным правительства, 872 мигранта и 15 лодок прибыли в этот день в Великобританию, тогда как общее количество людей, высадились на британские берега в 2023 году, составляет 20 973 на 436 небольших лодках.

До конца августа 2022 года в целом 25 043 человека пересекли границу Британии.

МВД Британии заявило, что его Оперативное командование малых катеров работает вместе с французскими партнерами и другими ведомствами, чтобы препятствовать незаконной переправке людей.

"Неприемлемое количество людей, которые рискуют своей жизнью, осуществляя эти опасные переправы, создает беспрецедентную нагрузку на нашу систему предоставления убежища", – заявил представитель МВД.

Он также добавил, что благодаря закону о нелегальной миграции, люди, которые прибывают в Великобританию нелегально, будут задержаны и немедленно высланы в страну происхождения или безопасную третью страну.

Ранее сообщалось, что МВД Великобритании предлагает выдавать нелегальным мигрантам GPS-браслеты, чтобы решить проблему нехватки мест для содержания под стражей.

Напомним, в начале августа в Англии первая небольшая группа просителей убежища поселилась на борту жилой баржи Bibby Stockholm после ряда задержек по соображениям безопасности. Некоторые правозащитные группы заявили, что размещение людей на борту баржи "негуманно".

Через несколько дней искателей убежища отселили со скандальной баржи после того, как в воде обнаружили опасную бактерию, которая вызывает так называемую "болезнь легионеров".