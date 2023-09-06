Глава Бундесбанка: Германия – не "больной человек Европы"

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что нынешняя слабость экономики Германии является лишь временной, и у нее есть все шансы на восстановление.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Handelsblatt.

По словам Нагеля, по сравнению с другими странами Германия находится в хорошем положении в целом, а не только с точки зрения занятости и долговой устойчивости.

"Германия – это не "больной человек Европы". Я думаю, что это ошибочный диагноз, который слишком легко подхватывают многие. Мы должны быть более уверенными в себе", – заявил Нагель, имея в виду оценку, которую в отношении страны высказало издание Economist.

По его мнению, не стоит позволять преуменьшать значение "Сделано в Германии", ведь, считает он, немецкая экономическая модель не устарела, но нуждается в обновлении.

Впрочем, президент Бундесбанка высказался против продления субсидий на электроэнергию для немецкой промышленности – предложения, которое сейчас обсуждается ведущими политиками страны.

Во втором квартале 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) Германии остался примерно на уровне предыдущего квартала. Высокая инфляция, падение потребления и ослабление мировой экономики стали причиной проблем экспортно ориентированной экономики страны.

"Больной человек Европы" – это ярлык, которым называют страну, расположенную в Европе и переживающую длительные экономические трудности, социальные беспорядки или обнищание населения.

Ранее сообщалось, что половина немцев считают, что Германия в ближайшие десятилетия может потерять статус одной из ведущих экономик мира.

Напомним, перед этим правительственная коалиция в Германии договорилась о сокращении корпоративных налогов на общую сумму 32 миллиарда евро в течение четырех лет, чтобы стимулировать экономику.

Другой опрос показал, что большинство немцев считают состояние экономики самым приоритетным вопросом, которым правительство должно заниматься в первую очередь. Далее в списке идут миграция, защита окружающей среды и социальное обеспечение