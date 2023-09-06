Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине ATACMS: Опция остается открытой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном поднимался вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом он сказал на совместной с Блинкеном пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

"Подробно проговорили сегодня вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS. Имели очень предметный разговор", – отметил Кулеба.

По словам главы украинского МИД, он рад, что "эта опция остается открытой".

"Мы рассчитываем, что дискуссии внутри администрации приведут к положительному решению", – добавил Кулеба.

Относительно поставок ракет ATACMS украинский президент Владимир Зеленский недавно заявлял, что верит в то, что Украина получит результат от США, как это было с другими видами вооружения.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Кулеба ранее заверял, что Украина будет использовать дальнобойные ракеты исключительно в пределах своей территории.