Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні ATACMS: Опція залишається відкритою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що під час переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном порушувалось питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це він сказав на спільній з Блінкеном пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

"Детально проговорили сьогодні питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Мали дуже предметну розмову", – зазначив Кулеба.

За словами глави українського МЗС, він радий, що "ця опція залишається відкритою".

"Ми розраховуємо, що дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення", – додав Кулеба.

Щодо постачання ракет ATACMS український президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що вірить у те, що Україна отримає результат від США, як це було з іншими видами озброєння.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Кулеба раніше запевняв, що Україна буде застосовувати далекобійні ракети виключно в межах своєї території.