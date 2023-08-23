Зеленский о дальнобойных ракетах из США: Мы точно получим результат

Президент Владимир Зеленский считает, что в переговорах о поставках дальнобойных ракет Украина получит результат, как это уже было с другими видами вооружений.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Крымской платформы в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос о переговорах с США по дальнобойным ракетам (вероятно, имеются в виду ATACMS), Зеленский отметил, что и он лично, и дипломатическая команда Украины над этим работают.

"Мы лоббируем это через разные двери, скажем так, но мы точно получим результат", – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что аналогичные переговоры Украина вела с Великобританией и Францией по поставкам "серьезных ракет" Storm Shadow и SCALP соответственно.

"Что касается другого дальнобойного оружия: это непросто, я уверен, будет результат так же, как и будет результат с истребителями. Он уже есть", – отметил Зеленский.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.