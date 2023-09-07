В НАТО отреагировали на подтверждение Румынии, что на ее территории мог упасть "Шахед"

В Североатлантическом альянсе отреагировали на сообщение Бухареста о найденных возле Дуная фрагментах, которые могут быть обломками российского "Шахеда".

Об этом говорится в заявлении представителя Альянса, сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению, Румыния проинформировала членов НАТО об этом инциденте на заседании Североатлантического совета 6 сентября, и члены Альянса "выразили решительную солидарность с Румынией".

Начиная с прошлого года, в ответ на агрессивную войну России против Украины, НАТО значительно усилила свое присутствие в Черноморском регионе, говорится в заявлении.

"Мы продолжаем пристально следить за ситуацией и держим связь с нашим союзником Румынией", – прокомментировали в НАТО.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент.

Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".