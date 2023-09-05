Президент Румынии отрицает данные о падении Shahed на территории страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис утверждает, что на территории его страны не падали никакие части беспилотников или любых других устройств.

Заявление Йоханниса приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

"Мы установили полный контроль над нашим национальным пространством, но да, мы обеспокоены, потому что эти атаки происходят на очень небольшом расстоянии от румынской границы", – сказал румынский президент.

Йоханнис добавил, что министр обороны Румынии Ангел Тилвар проинформировал его о недавних российских атаках.

"Могу вам сказать, что ни один беспилотник, ни одна часть любого устройства не достигла Румынии", – заявил он.

Йоханнис подчеркнул, что Румыния продолжает внимательно следить за ситуацией и заверил, что страна надежно защищена.

"Я могу сказать то, что уже сказал: Румыния имеет чрезвычайно сильные гарантии безопасности, самые сильные в нашей истории", – добавил президент.

Напомним, 4 сентября в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время атаки на украинские порты на Дунае в ночь на 4 сентября российские "Шахеды" упали на территории Румынии, и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.

В то же время в румынском Минобороны эту информацию отрицают, заявляя, что российские дроны не представляли прямой военной угрозы для Румынии.

Вскоре глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов Shahed на румынской территории.