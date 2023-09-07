Глава Мюнхенской конференции выступил за расширение G7

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил с идеей расширения формата "Группы семи" на новых членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Учитывая международную перегруппировку сил и все более агрессивное китайское правительство, председатель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности высказался в пользу расширения формата G7.

"Это объединение характеризуется тем, что речь идет о странах, которые разделяют общие ценности. Это демократические страны с рыночной экономикой", – сказал Хойсген.

По его словам, относительный вес, особенно экономический вес нынешних членов уменьшается: "Вот почему я также считаю, что расширение было бы логичным".

В G7 входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания. По мнению Хойсгена, не исключено, что в формат могут войти также демократически развитые страны с других континентов, например Южная Корея и Австралия.

"Это могло бы увеличить влияние формата G7", – сказал он.

Как сообщалось, страны "Группы семи" и их союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что большая ее часть торгуется выше установленного лимита из-за роста мировых цен на нефть.

Также сообщалось, что у G7 нет общего взгляда на "гарантии безопасности" для Украины.