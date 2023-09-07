Глава Мюнхенської конференції виступив за розширення G7

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген виступив з ідеєю розширення формату "Групи семи" на нових членів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

З огляду на міжнародне перегрупування сил і все більш агресивний китайський уряд, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки висловився на користь розширення формату G7.

"Це об'єднання характеризується тим, що йдеться про країни, які поділяють спільні цінності. Це демократичні країни з ринковою економікою", – сказав Гойсген.

За його словами, відносна вага, особливо економічна вага нинішніх членів, зменшується: "Ось чому я також вважаю, що розширення було б логічним".

До G7 входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США і Велика Британія. На думку Гойсгена, не виключено, що до формату можуть увійти також демократично розвинені країни з інших континентів, наприклад Південна Корея та Австралія.

"Це могло б збільшити вплив формату G7", – сказав він.

Як повідомляли, країни "Групи семи" та їхні союзники відклали регулярний перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, навіть незважаючи на те, що більша її частина торгується вище від встановленого ліміту через зростання світових цін на нафту.

Також повідомляли, що у G7 немає спільного погляду щодо "гарантій безпеки" для України.