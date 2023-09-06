Reuters: G7 отложила пересмотр лимита цен на российскую нефть, несмотря на их рост

Страны "Группы семи" и их союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что большая ее часть торгуется выше установленного лимита из-за роста мировых цен на нефть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Страны G7 вместе с Европейским Союзом и Австралией ввели механизм ограничения цен на российскую нефть в декабре прошлого года, после чего в феврале был введен лимит на топливо. Сначала страны ЕС договорились пересматривать верхний предел цены каждые два месяца и в случае необходимости корректировать ее, а страны G7 будут пересматривать ее "при необходимости".

Однако G7 не пересматривала "потолок цен" с марта, и четыре человека, знакомые с политикой G7, сказали, что группа не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о корректировке схемы.

"В июне или июле были некоторые переговоры о пересмотре или, по крайней мере, разговоры об этом, но формально этого так и не произошло", – сказал один дипломатический источник.

Источники сообщили, что, хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, они заявили, что Соединенные Штаты и члены G7 не имеют особого желания вносить изменения.

Кулуары предстоящей Генеральной ассамблеи ООН в конце этого месяца могут стать неформальной платформой для переговоров по лимиту.

Механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов, если есть доказательства того, что покупка не превышает ценовых ограничений в 60 долларов за баррель нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Идея была инициирована Вашингтоном, чтобы сократить доходы Москвы на фоне ее войны с Украиной, избегая при этом рыночных сбоев вследствие запрета ЕС на российскую нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на самом высоком уровне в этом году – более 90 долларов за баррель, что повышает стоимость мировой нефти, включая российскую Urals.

Министерство финансов России заявило, что средняя цена на ее флагманскую нефть марки Urals в августе восстановилась до 74 долларов за баррель, что значительно превышает верхний предел в 60 долларов за баррель.

Россия была вынуждена сократить экспорт нефти и нефтепродуктов сразу после введения верхнего предела цен.

Однако стране удалось передать большую часть своего экспорта в руки отечественных или незападных иностранных грузоотправителей, которые не нуждаются в западном страховом покрытии.

Напомним, исполняющий обязанности помощника министра финансов США по вопросам экономической политики Эрик ван Ностранд заявил, что ограничение цен на российскую нефть работает, несмотря на то, что российская нефть продолжает дорожать.

23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный в основном на борьбу с обходом действующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.