В Польше заметили рост потока мигрантов на новом маршруте

Польша фиксирует все больше попыток проезда через свою территорию в Германию нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу балканским путем.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В последние годы и до сих пор в фокусе внимания остается белорусская граница, однако начало расти количество попыток проезда через Польшу мигрантов, которые попадают в ЕС через Балканы и направляются в Германию.

Польские пограничники и правоохранители фиксируют все больше таких нелегальных мигрантов у границ со своими западными соседями.

Пресс-секретарь пограничников Анна Михальска рассказала, что за этот год у границы с Германией задержали более 800 иностранцев, 400 – у границ со Словакией, около сотни – у границы с Чехией. Как известно, на внутренних границах в ЕС пограничные проверки осуществляются лишь выборочно.

Особенно начал расти поток на границе со Словакией. Если в первые месяцы года там ловили единичных нелегальных мигрантов, с апреля счет пошел на десятки, а за август задержали 163 человека.

"Тенденции свидетельствуют, что эти люди – не беженцы, которые ищут убежища в первой безопасной стране, а экономические мигранты, которые направляются через пол Европы в выбранную страну", – отметила Михальска.

Иногда пограничники обнаруживают нелегальных мигрантов и у границы с Литвой – тех, которые сумели там попасть на территорию ЕС и дальше едут в Германию.

Словакия также сообщает о значительном росте вторичной транзитной миграции, показатели которой уже превышают цифры времен миграционного кризиса 2015 года.

Напомним, миграционная ситуация на границе Беларуси с Польшей остается напряженной, польские пограничники ежедневно сообщают о десятках попыток нелегального пересечения границы.

Недавно зафиксировали случай, когда белорусский пограничник пытался пропилить дыру в заборе, построенном Польшей, для чего ему нужно было зайти за линию госграницы.