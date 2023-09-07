Венгерский министр похвалил союзника нацистов и столкнулся с критикой

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар подвергся резкой критике за похвалу в адрес генерала Миклоша Хорти, который фактически возглавлял страну во время Второй мировой войны, когда она была союзницей нацистской Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Associated Press.

Лазар сделал эти комментарии во время церемонии по случаю 30-й годовщины перезахоронения Хорти – регента Венгрии в течение большей части Второй мировой войны.

"Я убежден, что Миклошу Хорти надлежит память и почет. В его лице мы можем почтить исключительного государственного деятеля, который был настоящим героическим солдатом и настоящим венгерским патриотом", – заявил Лазар.

Посольство Израиля осудило высказывания Лазара в Twitter, заявив, что прославление человека, чьи поступки принесли катастрофу венгерскому народу и особенно еврейским соотечественникам, среди которых было убито около 600 тысяч невинных мужчин, женщин и детей, не должно иметь места в современной Венгрии.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман также в Twitter отметил, что участие Лазара в мероприятии в честь Хорти вызвало беспокойство правительства Соединенных Штатов.

"Миклош Хорти был соучастником убийства еврейского населения Венгрии во время Холокоста. США обеспокоены участием высокопоставленного чиновника правительства Орбана в усилиях по реабилитации и популяризации его жестокого наследия", – написал он.

В то же время главный раввин крупнейшей синагоги Венгрии Роберт Фролих написал на своей странице в Facebook об ожесточенном антисемитизме Хорти и обещаниях Гитлеру "постепенно истребить евреев" в Венгрии во время Второй мировой войны.

Ранее депутат от ультраправой "Альтернативы для Германии" Штефан Койтер попал в скандал после того, как сравнил бывшего канцлера Ангелу Меркель с диктатором Адольфом Гитлером.

Перед этим ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ) подверглась критике из-за ролика молодежного крыла партии, в котором прославляются фашистские мыслители и содержатся отсылки к нацистскому прошлому страны.