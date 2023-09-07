Угорський міністр похвалив союзника нацистів і наразився на критику

Міністр будівництва і транспорту Угорщини Янош Лазар зазнав різкої критики за похвалу на адресу генерала Міклоша Горті, який фактично очолював країну під час Другої світової війни, коли вона була союзницею нацистської Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Associated Press.

Лазар зробив ці коментарі під час церемонії з нагоди 30-ї річниці перепоховання Горті – регента Угорщини протягом більшої частини Другої світової війни.

"Я переконаний, що Міклошу Горті належить пам'ять і шана. В особі Міклоша Горті ми можемо вшанувати виняткового державного діяча, який був справжнім героїчним солдатом і справжнім угорським патріотом", – заявив Лазар.

Посольство Ізраїлю засудило висловлювання Лазара в Twitter, заявивши, що прославляння людини, чиї вчинки принесли катастрофу угорському народу і особливо єврейським співвітчизникам, серед яких було вбито близько 600 тисяч невинних чоловіків, жінок і дітей, не мають місця в сучасній Угорщині.

Посол США в Угорщині Девід Прессман також у Twitter зазначив, що участь Лазара в заході на честь Горті викликала занепокоєння уряду Сполучених Штатів.

"Міклош Горті був співучасником вбивства єврейського населення Угорщини під час Голокосту. США стурбовані участю високопоставленого чиновника уряду Орбана в зусиллях з реабілітації та популяризації його жорстокої спадщини", – написав він.

Водночас головний рабин найбільшої синагоги Угорщини Роберт Фроліх написав на своїй сторінці у Facebook про запеклий антисемітизм Горті та обіцянки Гітлеру "поступово винищити євреїв" в Угорщині під час Другої світової війни.

Раніше депутат від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Штефан Койтер потрапив у скандал після того, як порівняв колишню канцлерку Ангелу Меркель із диктатором Адольфом Гітлером.

Перед цим ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) наразилась на критику через ролик молодіжного крила партії, в якому прославляє фашистських мислителів і містить покликання на нацистське минуле країни.