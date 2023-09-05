NYT: Ким Чен Ын приедет к Путину для разговоров о поставках оружия в РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить возможность поставки РФ большего количества оружия для войны в Украине и другие вопросы военного сотрудничества.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает New York Times со ссылкой на должностных лиц США и стран-союзников.

Ким совершит редкую вылазку из своей страны и поедет из Пхеньяна, столицы Северной Кореи, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток на тихоокеанском побережье России, где он встретится с Путиным, говорится в публикации.

Путин хочет, чтобы Ким согласился прислать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, сообщили официальные лица. Ким также стремится получить продовольственную помощь для своей обедневшей страны.

Оба лидера посетят кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где примут участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября. Ким также планирует посетить 33-й причал, где пришвартованы корабли Тихоокеанского флота России.

В среду Белый дом предупредил, что Путин и Ким обменялись письмами, в которых обсуждалась возможная сделка о поставках оружия. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами "активно продвигаются". Американские чиновники отказались предоставить более подробную информацию о состоянии личных связей между лидерами, которые считаются противниками Соединенных Штатов.

Новая информация о запланированной встрече между ними выходит далеко за рамки предыдущего предупреждения.

В то время как Белый дом отказался обсуждать новые разведывательные данные, Адриенн Уотсон, пресс-секретарь Совета национальной безопасности, признала, что Соединенные Штаты ожидают "дипломатического взаимодействия на уровне лидеров" по вопросу продажи оружия между Россией и Северной Кореей.

"Мы призываем КНДР прекратить переговоры с Россией по вооружениям и придерживаться публичных обязательств, которые Пхеньян взял на себя, не предоставлять и не продавать оружие России", – сказала она.

Одной из возможных остановок Кима после Владивостока, по словам одного из чиновников, является космодром "Восточный", центр космических запусков, который был местом встречи в апреле 2022 года между Путиным и авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко. Другой возможной остановкой для Кима является Москва, сказал чиновник.

Идея визита в Россию возникла после поездки Сергея Шойгу, министра обороны России, в Северную Корею в июле на празднование Кимом 70-й годовщины "победы" над войсками Южной Кореи и США в Корейской войне, сообщили официальные лица.

Ким провел Шойгу на выставку вооружения и военной техники, которая включала баллистические ракеты, запрещенные Организацией Объединенных Наций.

Во время встречи Ким представил Шойгу варианты расширения военного сотрудничества и попросил Путина посетить Северную Корею, сообщили официальные лица. Тогда Шойгу сделал встречное предложение, предложив Киму приехать в Россию.

На прошлой неделе в Министерстве обороны США призвали Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять ей оружие для войны против Украины.

Ранее американская разведка заявила, что Россия и Северная Корея "активно двигаются" в направлении заключения соглашения о поставках российским военным оружия из КНДР, прежде всего боеприпасов для различных типов вооружений.

Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.