В Грузии из-за наводнения погиб ребенок, два человека пропали без вести
Пятница, 8 сентября 2023, 12:41
В нескольких районах Грузии непогода привела к оползням и подтоплениям, известно о гибели по меньшей мере одного человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".
В нескольких регионах страны после ночной непогоды повалены деревья, повреждены линии электропередачи, затоплены дома и огороды.
В МВД сообщили о гибели ребенка в селе Джумати в Гурии в результате затопления дома. Спасатели ищут еще одного взрослого и ребенка.
В Кахетии пострадала женщина, на которую упало дерево.
В Кобулетском муниципалитете в Аджарии в нескольких селах затоплены дворы и первые этажи домов.
МВД Грузии призывает жителей пострадавших районов воздержаться от поездок и следить за извещениями службы по чрезвычайным ситуациям.
Одновременно от наводнений страдает Греция, отдельные села почти полностью ушли под воду.
Напомним, в начале августа в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли более 30 человек. Двух пропавших до сих пор не нашли.