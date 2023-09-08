В Грузии из-за наводнения погиб ребенок, два человека пропали без вести

В нескольких районах Грузии непогода привела к оползням и подтоплениям, известно о гибели по меньшей мере одного человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В нескольких регионах страны после ночной непогоды повалены деревья, повреждены линии электропередачи, затоплены дома и огороды.

Источник: Новости-Грузия

В МВД сообщили о гибели ребенка в селе Джумати в Гурии в результате затопления дома. Спасатели ищут еще одного взрослого и ребенка.

В Кахетии пострадала женщина, на которую упало дерево.

В Кобулетском муниципалитете в Аджарии в нескольких селах затоплены дворы и первые этажи домов.

МВД Грузии призывает жителей пострадавших районов воздержаться от поездок и следить за извещениями службы по чрезвычайным ситуациям.

Одновременно от наводнений страдает Греция, отдельные села почти полностью ушли под воду.

Напомним, в начале августа в Грузии в результате оползня в курортном поселке Шови погибли более 30 человек. Двух пропавших до сих пор не нашли.