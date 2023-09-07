В Греции из-за ливней село ушло под воду, жители спасаются на крышах

Жители греческого села Метаморфоси в центральной части страны вынуждены подниматься на крыши домов, поскольку из-за постоянных ливней в последние 48 часов их дома фактически ушли под воду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Protothema.

Уровень воды во всем селе превысил шесть метров, так что видно только черепицу на крышах домов.

фото Protothema

Как рассказал местный житель Константинос Цюкас, двое жителей села на своих рыбацких лодках постоянно спасают с крыш домов людей, пока многие собрались на крыше офиса общины.

"Уровень воды постоянно поднимается, уже выше шести метров. Мы поднялись на крышу офиса общины и ждем. Нас более 60 человек... Нам сообщили, что прилетят за нами на вертолете с лодками, со всем, что можно, лишь бы только прилетели, потому что в конце концов мы утонем. Все село исчезло, только черепица осталась, больше ничего не видно", – рассказал он.

Чуть менее катастрофическая ситуация в нескольких других селах муниципалитета Палама в местности Кардица.

Сообщается, что с помощью вертолетов и подвесных лодок будет предпринята попытка эвакуировать тех, кто застрял в селах.

Так, три вертолета поднимутся в воздух в ближайшее время – как только снизится облачность и будет разрешение от авиационного регулятора.

Волос, Пелион, Скиатос, северная Эвия, Кардица, Фтиотида и Афины пострадали в среду от шторма "Даниэль", вызвавшего наводнения и оползни. Однако сообщалось также о разрушениях на юге Греции.

Ранее сообщалось, что в центральной части Греции по меньшей мере два человека погибли и трое пропали без вести после того, как сильные ливни вызвали наводнение. Однако к полудню четверга количество погибших возросло до четырех.

Кроме того, по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.