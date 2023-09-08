ЕС предупредил Грузию из-за намерений власти объявить импичмент президенту

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал тему импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, который ей пытается объявить правящая партия.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщает "Грузия Online".

По его словам, вопрос импичмента президента Грузии – это риск, который вызовет еще большую напряженность ситуации, а также усилит поляризацию.

"Все институты должны работать вместе и решительно поддерживать страну на европейском пути. У Грузии есть потенциал быть успешной в этом процессе", – отметил Боррель.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС добавил, что Тбилиси имеет сильную администрацию и живой гражданский сектор, поэтому для успеха в нынешний исторический момент Грузии необходимо сотрудничество.

Ранее Зурабишвили заявила, что планирует продолжить зарубежные визиты, на которые правительство не дало ей согласия и за которые угрожает процедурой импичмента.

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, запланированных на следующие месяцы.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Правящая партия после того пригрозила ей импичментом за нарушение конституции, но вскоре признала, что не имеет для этого достаточно голосов в парламенте. Саломе Зурабишвили за последнюю неделю встречалась с президентами Франции и Германии и президетом Евросовета

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