Президент Грузии продолжит визиты в Европе, за которые ей угрожают импичментом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует продолжить зарубежные визиты, на которые правительство не дало ей согласия и за которые угрожает процедурой импичмента.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Зурабишвили заявила, что продолжит зарубежные поездки, которые считает нужными и правильными, и что защищает конституцию страны, хотя партия власти обвиняет ее в обратном.

"Все институты Грузии должны сделать все зависящее от них для содействия европейской интеграции", – отметила президент в обращении к народу.

Она подчеркнула, что считает это своей высшей и главной обязанностью, поэтому осуществляет эти визиты.

"Я была в Берлине, Брюсселе, Париже. Я пользуюсь своими связями, пользуюсь тем, что ко мне есть доверие. Но это прежде всего доверие к вам – если бы вы не вышли и не показали всей Европе, насколько важна эта европейская перспектива, у меня не было бы такой уверенности", – отметила президент.

Она добавила, что из-за того, что визиты не согласованы, осуществляет их за собственные средства и продолжит это делать.

"Надеюсь, за эти три месяца я смогу посетить ключевые, а возможно и все столицы Европы, чтобы донести до них ваши стремления и ваши мечты. Все знают, что Грузия стремится к этому, что Грузия никогда не будет под ногами России. Это то, что мы должны вместе защищать... Я надеюсь на вас, а вы можете надеяться на меня. Мы пойдем вместе и дойдем до конца", – подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Она добавила, что если правительство это поймет и примет, "это будет очень хорошо, а если нет – наверное, от этого будет зависеть и его будущее".

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, запланированных на следующие месяцы.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Правящая партия после того пригрозила ей импичментом за нарушение конституции, но вскоре признала, что не имеет для этого достаточно голосов в парламенте. Саломе Зурабишвили за последнюю неделю встречалась с президентами Франции и Германии и президетом Евросовета.