Украина отреагировала на данные о тайных переговорах с РФ для возобновления "зернового соглашения"

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на публикации СМИ о том, что ООН ведет переговоры с российскими властями о восстановлении Черноморской зерновой инициативы в обмен на санкционные уступки РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Facebook написал представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Он отметил неизменность украинской позиции относительно того, что ослабление санкций против РФ приведет к новому шантажу со стороны Кремля.

"Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и не поощрять к новой агрессии, предлагая уступки", – подчеркнул Николенко.

Представитель МИД добавил, что Украина готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с российской стороной по восстановлению "зернового соглашения". В обмен на это Гутерриш предлагает РФ ослабить некоторые санкции против Москвы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Сам Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине "нужно смягчить свой подход" для ее продолжения.

Детали читайте в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.