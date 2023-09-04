Эрдоган не убедил Путина вернуться к "зерновой сделке"

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Об этом глава Кремля сказал на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Сочи, сообщает "Европейская правда".

Для возвращения России к "зерновой сделке" Путин требует выполнения поставленных ранее требований.

"Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности", – сказал российский президент.

Путин отметил, что ждет снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.

Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".

В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".

После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.