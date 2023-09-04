Эрдоган: Украине нужно смягчить свой подход для продления "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время совместной пресс-конференции с Путиным, сообщает Anadolu.

Турецкий лидер выразил убеждение, что "зерновое соглашение" нужно продолжить "путем устранения недостатков".

По его словам, выдвинутые альтернативные предложения не смогли предложить "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами, такую как Черноморская зерновая инициатива".

"Мы подготовили новый пакет предложений по ООН, который предусматривает значительный прогресс. Я считаю, что с помощью этого нового процесса можно достичь результатов. Украине, конечно, нужно смягчить свой подход, чтобы сделать совместные шаги с Россией", – отметил Эрдоган.

Он также выразил надежду, что стороны "за короткое время достигнут решения, которое будет отвечать ожиданиям".

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Перед началом встречи с Эрдоганом в Сочи 4 сентября Путин заявил, что открыт к обсуждению возобновления участия России в "зерновой сделке".

В конце августа министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".

После того Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы.