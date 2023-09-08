СМИ: ООН ведет тайные переговоры с РФ о снятии санкций для возобновления "зерновой сделки"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с российскими властями о возобновлении "зернового соглашения" в обмен на санкционные уступки Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild, получивший доступ к письму Гутерриша, которое он отправил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

В своем письме генсек ООН предлагает главе МИД РФ соглашение из четырех пунктов между ООН и РФ, которые должны привести к восстановлению "зерновой сделки".

"Все четыре пункта важны, поскольку их реализация выполнила бы все требования террористического режима Владимира Путина и вознаградила его атаки на украинские гражданские объекты", – отмечает Bild.

Согласно материалу, в первом пункте Гутерриш предлагает отмену санкций ЕС против "Россельхозбанка", что позволит ему обойти ограничения, связанные с отключением от SWIFT.

В частности, глава ООН предлагает использовать специально созданную дочернюю компанию подсанкционного российского банка под названием "RSHB Capital S.A." для обхода санкций. По большому счету ООН хочет активировать фейковый банк, который подрывает санкции ЕС против российских банков.

Ссылаясь на пресс-службу Еврокомиссии, издание сообщает, что власти ЕС выразили готовность через ООН "найти конструктивное решение посредством создания дочернего предприятия "Россельхозбанка".

По информации Bild, во втором пункте Гуттерриш предлагает застраховать российские грузовые корабли от украинских атак во время передвижения в Черном и Азовском морях, для чего финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продовольствия и удобрений может начать работу с компанией Lloyd's в течение 4-6 недель.

По данным издания, в третьем пункте генсек ООН обещает властям РФ помощь в возвращении активов, замороженных в результате европейских санкций. Как говорится в его письме: "Российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС за соответствующими исключениями".

Согласно четвертому пункту, который приводит Bild, российским кораблям, которые перевозят пищевые продукты и удобрения, должны позволить швартоваться в портах стран ЕС, для чего ООН провела переговоры с Еврокомиссией и отдельными портовыми администрациями в Германии, Бельгии, Испании и Нидерландах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Сам Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине "нужно смягчить свой подход" для ее продолжения.

Детали читайте в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.