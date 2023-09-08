Количество жертв масштабных наводнений в Греции возросло до 10, четверо пропали без вести

Количество жертв сильных наводнений в центральной Греции возросло до 10 человек, еще четверо считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Спасательные бригады на вертолетах и лодках эвакуировали сотни людей из затопленных сел в безопасные места.

AP

AP

В Греции ливни превратили ручьи в бурные потоки, которые прорвали дамбы, размыли дороги и мосты и унесли автомобили в море.

Власти заявили, что в некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.

Хотя ливни утихли к пятнице, вода продолжала подниматься после того, как река Пиней вышла из берегов возле города Лариса – одного из крупнейших городов Греции с населением около 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что жители греческого села Метаморфоси в центральной части страны были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома фактически ушли под воду.

Кроме того, по меньшей мере семь человек погибли в результате сильных дождей, вызвавших внезапные наводнения на северо-западе Турции.