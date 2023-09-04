Мощный шторм в Испании: количество жертв возросло до пяти, есть пропавшие без вести

Из-за мощного шторма в Испании погибли уже пять человек, непогода также привела к значительным разрушениям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным местных властей, в провинции Толедо, к югу от Мадрида, в понедельник были найдены тела трех мужчин.

Тело одного из погибших обнаружили в автомобиле, еще одного нашли в гаражном лифте. Кроме того, тело 50-летнего мужчины было извлечено из стока.

Еще двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет погибли, утонув в бурной воде, при попытке пробраться в ущелье на северо-востоке Испании.

Тем временем продолжаются поиски мужчины, который путешествовал с женой и двумя детьми в регионе Мадрида в воскресенье вечером.

Их автомобиль был снесен водами реки Альберче, которая вышла из берегов. Жена и дочь смогли спастись, а 10-летний сын залез на дереве и был найден там через несколько часов.

Пропавшими без вести считаются еще по меньшей мере два человека.

На выходных Испанию накрыла непогода со шквальным ветром, проливным дождем, молниями и градом.

В каталонском муниципалитете Альканар в воскресенье, по данным метеорологической службы, выпало 215 миллиметров осадков. Примерно 10 тысячам жителей было запрещено выходить из дома на несколько часов из-за опасных наводнений.

В понедельник в Мадриде последствия шторма продолжали влиять на работу метрополитена и дорожное движение.

Тем временем на юге Испании этим летом из-за засухи полностью пересохла большая лагуна.