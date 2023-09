Активисты Greenpeace начали протесты против немецкого газопровода СПГ

Активисты Greenpeace начали акцию протеста против строительства трубопровода от немецкого острова Рюген в Балтийском море до нового терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство DPA.

Организация сообщила, что активисты использовали три резиновые лодки, чтобы заблокировать судно, которое перевозило секции труб для проекта в порту Мукран на острове Рюген.

На фотографиях, размещенных Greenpeace в Twitter, видно, что красный борт корабля разрисовали лозунгом "Нет новому газу!", тогда как экипаж корабля направил водяной шланг на одну из надувных лодок.

#NoNEWGas 🔥✖️

Activists from @greenpeace_de, @greenpeacedk & @Greenpeace_PL protest against the largest #LNG project off the island of Rügen in the Baltic Sea.

Germany is about to make itself dependent on climate-damaging gas for decades. AGAIN! pic.twitter.com/S4gx8knoZK