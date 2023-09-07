Активисты Greenpeace начали протесты против немецкого газопровода СПГ

Активисты Greenpeace начали акцию протеста против строительства трубопровода от немецкого острова Рюген в Балтийском море до нового терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство DPA.

Организация сообщила, что активисты использовали три резиновые лодки, чтобы заблокировать судно, которое перевозило секции труб для проекта в порту Мукран на острове Рюген.

На фотографиях, размещенных Greenpeace в Twitter, видно, что красный борт корабля разрисовали лозунгом "Нет новому газу!", тогда как экипаж корабля направил водяной шланг на одну из надувных лодок.

#NoNEWGas 🔥✖️

Activists from @greenpeace_de, @greenpeacedk & @Greenpeace_PL protest against the largest #LNG project off the island of Rügen in the Baltic Sea.

Germany is about to make itself dependent on climate-damaging gas for decades. AGAIN! pic.twitter.com/S4gx8knoZK — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 7, 2023

Полиция подтвердила агентству факт инцидента. Активисты также залезли на кран в порту и развернули баннер с надписью "Газ убивает".

Rügen schützen: Kein überflüssiges LNG 🔥



25 Greenpeace-Aktivist:innen protestieren JETZT im Hafen von Mukran gegen den Start der Verlegung einer Gas-Pipeline. #NoNEWGas pic.twitter.com/r0NGiM7WoI — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 7, 2023

Чтобы снять протестующих с крана, прибыла высотная спасательная команда из пожарной бригады, которая вывела с площадки около 15 активистов, записала их личные данные и выдала официальные приказы не возвращаться.

Как сообщила полиция, активистам на надувных лодках удалось выскользнуть из гавани, не будучи арестованными, однако они находятся под следствием за возможные правонарушения, среди которых проведение необъявленного митинга, незаконное проникновение на территорию и повреждение имущества.

Правительство Германии поддержало быстрое строительство нескольких терминалов для импорта СПГ, чтобы заменить импорт российского газа, который был прекращен после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Greenpeace резко раскритиковал этот трубопровод длиной около 50 км, который будет пролегать через несколько морских природоохранных зон.

Ранее сообщалось, что четырех протестующих из Greenpeace, которые залезли на дом премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Северном Йоркшире в знак протеста против расширения добычи ископаемого топлива, арестовали.

Напомним, в конце июля Сунак объявил, что Лондон выдаст сотни новых нефтегазовых лицензий для бурения в Северном море.

В июне в отставку ушел один из министров правительства Сунака, заявив, что премьера не интересуют экологические вопросы. Один из последних опросов показал: 67% избирателей считают, что правительство Сунака плохо решает экологические вопросы.